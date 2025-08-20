الأربعاء 26 صفر 1447 ﻫ - 20 أغسطس 2025 |
اليابان وتركيا تقتربان من التعاون في الصناعات الدفاعية

منذ دقيقتان
اليابان وتركيا

قال وزير الدفاع الياباني جن ناكاتاني، اليوم الأربعاء، إن اليابان وتركيا ستبدآن محادثات تفصيلية لتعزيز التعاون في مجال التقنيات الدفاعية.

وصرح الوزير بذلك بين اجتماعات مع مسؤولين أتراك وروؤساء تنفيذيين لشركات تصنع طائرات مسيرة وأسلحة أخرى.

وورّدت شركات مدعومة من تركيا طائرات مسيرة مسلحة إلى عدة دول، من بينها أوكرانيا، في حين تستعد اليابان لتوسيع استخدام قواتها البرية والجوية والبحرية للطائرات المسيرة.

وقال ناكاتاني لصحفيين في إسطنبول “اتفقنا على بدء المناقشات على المستوى العملي بين هيئاتنا المعنية بهذه المعدات لتسهيل التبادلات بين قطاعي الدفاع لدينا”.

وأضاف أنه ناقش مع نظيره التركي والمديرين التنفيذيين لشركات في مجال الصناعات الدفاعية اهتمام اليابان بالطائرات المسيرة التركية، واهتمام تركيا بتقنيات القيادة والتحكم اليابانية، والحاجة إلى مراجعة أي أطر رقابية بشأن التصدير.

وسبق أن قال مصدر دبلوماسي إن اليابان تدرس شراء طائرات مسيرة تركية ضمن خيارات محتملة لتعزيز دفاعاتها.

وذكر ناكاتاني أن المحادثات لا تعني أن اليابان ستحصل على منتجات دفاعية تركية الصنع.

    المصدر :
  • رويترز

