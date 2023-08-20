استعدادات اليابان لعقد اجتماع مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي

ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مصادر دبلوماسية لم تكشف عنها أن اليابان تجري استعدادات لعقد اجتماع لوزراء خارجية اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي في السعودية أوائل سبتمبر أيلول.

وقالت كيودو إن اليابان تهدف إلى تعزيز العلاقات مع الدول المنتجة للنفط لضمان استقرار إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط حيث يتراجع ​​نفوذ الولايات المتحدة بينما يتزايد نفوذ الصين.

وذكرت الوكالة أن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي سيحضر الاجتماع وقد يزور مصر والأردن.

ويتألف مجلس التعاون الخليجي من ست دول هي السعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان والبحرين.

وزار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الشرق الأوسط في يوليو تموز عندما أعلنت اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي استئناف المحادثات حول اتفاقية التجارة الحرة.

وقالت كيودو إنه من المتوقع أن يناقش وزراء الخارجية الاتفاقية والتعاون التقني في مصادر الطاقة من الجيل التالي، مضيفة أن البرنامج النووي الإيراني قد يكون أيضا على جدول الأعمال.

وتسعى اليابان الفقيرة في الموارد الطبيعية إلى تعزيز أمن الطاقة لديها إذ لا تزال تعتمد بشكل كبير على واردات النفط والغاز الطبيعي المسال. وتعتمد على الشرق الأوسط للحصول على أكثر من 90 بالمئة من النفط الخام.