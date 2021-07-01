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اليمن.. إسقاط طائرتين مفخختين للحوثيين غربي مأرب

1 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 1 - يوليو - 2021 9:02 صباحًا
طائرة مسيرة حوثية - أرشيفية

طائرة مسيرة حوثية - أرشيفية

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أحبط الجيش اليمني هجوماً جوياً لميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران، في مأرب التي تشهد قتالا محتدما بين الطرفين للشهر الخامس، شمال شرقي البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها “26 سبتمبر”، أن “الدفاعات الجوية للجيش الوطني تمكنت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، من إسقاط طائرتين مسيرتين مفخختين تابعتين للحوثيين في جبهة صرواح غرب مأرب”.

وأضافت أن “الطائرتين المفخختين أسقطتا أثناء تحليقهما باتجاه مدينة مأرب المكتظة بالسكان”​​​.

واتهمت الحوثيين بـ”مواصلة إرسال الطائرات المسيرة المفخخة إيرانية الصنع لاستهداف المدنيين والأحياء السكنية في مدينة مأرب، ما أدى إلى مقتل مئات المدنيين بينهم أطفال ونساء”.

وتعد محافظة مأرب معقلا للقوات الحكومية، وهي تحوي حقول النفط والغاز، ويسكنها أكثر من 2.5 مليون شخص.

وخلّف النزاع الدائر منذ عام 2014 عشرات آلاف القتلى ودفع نحو 80 في المئة من السكّان للاعتماد على الإغاثة وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة.

وأصبحت مأرب التي تستضيف حوالي مليون نازح من مناطق أخرى في اليمن محور الحرب التي سقط فيها عشرات الآلاف من اليمنيين قتلى ودفعت بالبلاد إلى شفا المجاعة.

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