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اليمن.. ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الى 20 قتيلا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 25 - يوليو - 2022 11:24 صباحًا
صورة من السيول التي اجتاحت اليمن

صورة من السيول التي اجتاحت اليمن

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في كارثة طبيعية محزنة، بحيث اجتاحت السيول عدداً من المحافظات في اليمن، واوقعت عدداً من الضحايا والاضرار المادية.

وارتفع عدد ضحايا السيول الجارفة والأمطار الغزيرة إلى أكثر من 20 قتيلا خلال 24 ساعة، ومن بين الضحايا أسرة مكونة من 10 أشخاص معظمهم من النساء والأطفال والذين قضوا، وفق مصدر محلي، غرقا بعدما جرفت السيول السيارة التي كانوا يستقلونها في مديرية بيحان غربي محافظة شبوة.

إلى ذلك توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على مناطق عديدة، في معظم المحافظات محذرا المواطنين من الانزلاقات الطينية والانهيارات الصخرية.

وفي مأرب حذر مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين سيف مثني من تضرر المزيد من مساكن وخيام النازحين في المحافظة خلال الأيام المقبلة جراء المنخفض الجوي.

وأضاف مثنى أن تدخلات المنظمات في إغاثة المتضررين خلال الأسبوعين الماضيين لم تتجاوز 10%.

    المصدر :
  • العربية

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