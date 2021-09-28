اليمن.. اكتشاف أكبر حقل ألغام حوثي جنوبي الحديدة

نشر المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية في اليمن، مقطع فيديو لأكبر حقل ألغام فردية محرمة دوليا، من مخلفات ميليشيات الحوثي تم اكتشافه جنوبي مدينة الحديدة.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن “الحقل المكتشف يمتد على مساحات واسعة جنوب غربي حيس، ويضم كميات كبيرة من الألغام الفردية المحرم استخدامها بموجب اتفاقية أوتاوا، كما يحوي ألغاما مضادة للدروع حولتها المليشيات إلى ألغام فردية عبر دواسات”.

ولفت إلى أن “الفريق الهندسي باشر على الفور نزع وتفكيك الحقل، ويحتاج إلى وقت لتطهيره بشكل تام”، موضحا أن “الحقل مزروع بطريقة هندسية وبه ألغام فردية وأخرى مضادة للدروع، تضمن التفخيخ الكامل للأرض المستهدفة”.

ونشر المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية في اليمن مقطع فيديو، يوثق جهود إزالة الألغام وإبطال مفعولها، في منطقة جرداء.

واعتبر المركز أن “اكتشاف حقل ألغام فردية يلزم بمحاكمة دولية لميليشيات الحوثي”.

يشار إلى أن ألغام الميليشيات الحوثية في المنطقة، كما في معظم المناطق المحررة بالساحل الغربي لليمن، حرمت السكان النازحين العودة إلى ديارهم عقب تحرير أراضيهم، فضلا عن دورها في حصد أرواح المئات من أهالي الساحل.

وتقضي اتفاقية أوتاوا الموقعة عام 1997 بحظر استخدام الألغام الفردية، وتدميرها سواء كانت مخزنة أم مزروعة.