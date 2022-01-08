اليمن.. التحالف يدمر 6 مواقع لتخزين المسيرات في حجة

أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، تدمير 6 مواقع لتخزين وإطلاق المسيرات فجر السبت في حجة؛ استجابة للتهديد.

وأكد التحالف أن الحوثيين تعمدوا استهداف البنية التحتية للاتصالات المدنية، مساء الجمعة، وفقا لـ”العربية”.

وقال إن هذه المرة الثالثة لـ”محاولة عدائية لاستهداف الاتصالات المدنية بمسيرات مفخخة”.

ويأتي هذا التطور بعد يوم تنفيذ التحالف ضربات جوية ضد أهداف عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في صنعاء.

وفي الأيام الماضية، بدأ التحالف العربي مع قوات ألوية العمالقة والقوات الجنوبية مرحلة جديدة لتأمين مناطق شرق اليمن والشريط الساحلي على بحر العرب من أطماع الحوثيين التي اتخذت من محافظة شبوة معقلا لترتيب سيطرتها على مناطق الثروة النفطية في اليمن.

يأتي ذلك فيما واصلت قوات ألوية العمالقة الجنوبية، التي تقود القتال ضد المليشيات الحوثية، في مديريات شبوة.