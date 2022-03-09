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اليمن.. التحالف يكشف خسائر الحوثي في حجة ومأرب

9 - مارس - 2022
قوات التحالف- أرشيفية

قوات التحالف- أرشيفية

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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الخميس، تنفيذ 18 عملية استهداف ضد مليشيات الحوثي في حجة ومأرب خلال 24 ساعة.

وأوضح أن العمليات أسفرت عن “تدمير 13 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيات”.

وخلال الأسابيع الماضية، كثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران، في مسعى لتطويق المليشيات التي تواجه خسائر كبيرة على الأرض من قبل ألوية العمالقة والجيش اليمني.

والإثنين، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، تنفيذه 16 عملية استهداف ضد الحوثيين في حجة نتج عنها تدمير 9 آليات عسكرية وخسائر بشرية للمليشيات.

وخلال الفترة الماضية، كثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران، في مسعى لتطويق المليشيات التي تواجه خسائر كبيرة على الأرض من قبل ألوية العمالقة والجيش اليمني.

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