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اليمن.. التحالف يكشف خسائر الحوثي في شبوة خلال الساعات الماضية

منذ ساعتين
قوات التحالف العربي

قوات التحالف العربي

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كشف التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، الثلاثاء، عن حصيلة عملياته ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران.

وأعلن التحالف مقتل 185 حوثيا وتدمير 23 آليات عسكرية خلال 36 عملية جوية في شبوة.

وكان التحالف قد أعلن الإثنين تنفيذ 25 عملية استهداف لمليشيات الحوثي في مأرب وشبوة خلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت عن تدمير 20 آلية عسكرية ومقتل 230 عنصرا إرهابيا.

وقال التحالف العربي، في بيان،إنه: “نفذنا 12 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت عن تدمير 5 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 97عنصرا”.

وتابع التحالف، كما نفذنا 23 عملية استهداف ضد مليشيات الحوثي في شبوة خلال الـ 24 ساعة الماضية، والاستهدافات دمرت 15 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 133عنصرًا.

كما كشف التحالف العربي النقاب عن متابعته لانطلاق نشاط عدائي باستخدام المسيرات المفخخة من العاصمة صنعاء.

وبدأ ضربات جوية على معسكر السوادية بمحافظة البيضاء في وقت سابق، لافتا إلى أنها تأتي استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية.

ومساء الأحد الماضي، وجه التحالف العربي تحذيرا للمدنيين بضرورة إخلاء معسكر السوادية في محافظة البيضاء “فورا”.

ودعا التحالف إلى إخلاء المعسكر وإخراج الشاحنات، كما أكد اتخاذه الإجراءات القانونية للتعامل مع أي تهديدات من جانب الحوثيين.

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