اليمن.. الجيش يحرر مواقع إستراتيجية جديدة شرق محافظة الجوف

تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، من تحرير مواقع استيراتيجية هامة جديدة ، شرق محافظة الجوف شمال شرق البلاد، كانت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي .

وقال قائد المحور الشمالي في الجوف، العميد هيكل حنتف، في تصريح صحفي، لـ ”سبتمبر نت“، إن“قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي، تمكنت من تحرير وتأمين مواقع خليف الأوعال، وشعب الدشيوان، وشعب الدقيقة، ذات الأهمية الإستراتيجية شمال معسكر الخنجر، بعد معارك شرسة مع الميليشيات الحوثية المتمردة المدعومة من إيران“.

وأضاف حنتف، أن“المعارك العسكرية والضربات الجوية، أسفرت عن مصرع العشرات من عناصر الميليشيات المتمردة، وجرح آخرين، فيما تم إعطاب وتدمير عربات وآليات ومعدات قتالية تابعة للميليشيات“.

أشار إلى أن“قوات الجيش تواصل، تقدمها وتحقيق انتصارات نوعية في محاور محافظة الجوف، وسط هزائم وخسائر كبيرة للميليشيات الحوثية في العتاد والأرواح“.

وكانت قوات الجيش اليمني، تمكنت، أمس الثلاثاء، من تحقيق تقدم ميداني، شمال مدينة تعز جنوب غرب البلاد.

وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني:“استطاع الجيش التقدم على جبهة الأربعين، بعد مواجهات شرسة، تكبدت فيها الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح“.

وأضاف:“أسفرت المعارك عن مقتل عدد من عناصر الميليشيات بينهم قيادي ميداني، إضافة إلى جرح وأسر آخرين شمال المدينة“.

وتابع:“تمكنت الفرق الهندسية التابعة للجيش في محور تعز، من تفكيك عبوات ناسفة كبيرة الحجم زرعتها الميليشيات الحوثية بمناطق واسعة في محيط شارع الأربعين“.