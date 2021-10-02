اليمن.. اللجنة الأمنية تدعو إلى أخذ الحيطة والتزام المنازل

طالبت اللجنة الأمنية بعدن المواطنين الحيطة والتزام منازلهم في مديرية كريتر خلال الساعات القليلة القادمة لما تقوم به عمليات تطهير المدينة من بعض المسلحين والبؤر الإرهابية.

وجاء في بيان اللجنة الأمنية، “الأخوة المواطنون في مديرية كريتر نرجوا التزامكم في منازلكم خلال الساعات القليلة القادمة التي تقوم فيها قوات أمن عدن وقوات مكافحة الإرهاب بتطهير المدينة من بعض المجاميع والبؤرالإرهابية الخارجة عن النظام والقانون”.

وتؤكد اللجنة الامنية بعدن في بيانها أنها لن تتهاون مع أي جهه تحاول المساس بأمن عدن ومواطنيها وترويع الناس ورفع السلاح في وجه السلطة وهذا ما وثقته عدسات الكاميرات لتلك المجاميع التي تسعى لزعزعة آمن واستقرار البلاد مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في حربها ضد المدينة.

وتتعهد اللجنة الأمنية بحماية الممتلكات الخاصة والعامة التي كانت عرضة للسلب والنهب خلال الأيام الماضية على أيدي تلك المجاميع (المجموعات المسلحة) ضمن مخطط لخلط الاوراق وسحب المدينة الى الفوضى والتخريب، بحسب ما ذكره البيان.

وأطلقت قوات أمن عدن حملة أمنية، فجر اليوم السبت، لملاحقة مجموعات مسلحة بحي كريتر بعدن بجنوب اليمن، أسفرت عن اشتباكات عنيفة “أشبه بحرب شوارع” مخلفة قتلى وجرحى.