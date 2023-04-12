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اليمن.. تأجيل عملية تبادل الأسرى مع الحوثيّين إلى الجمعة

منذ 7 دقائق
عملية تبادل أسرى سابقة مع الحوثيّين - أرشيفية

عملية تبادل أسرى سابقة مع الحوثيّين - أرشيفية

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مع تصاعد الزخم الدبلوماسي لوضع النزاع على سكة الحل مع وصول المبعوث الأميركي إلى المنطقة، أعلن مسؤول يمني، اليوم الأربعاء، تأجيل عملية تبادل الأسرى المتفق عليها مع الحوثيين من الخميس إلى الجمعة.

وكتب المتحدث باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى وعضو الوفد المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل على حسابه في تويتر: “تم التأكيد أن عملية التبادل ستنطلق صباح الجمعة.. وسوف تستمر ثلاثة أيام”.

وكان فضائل أعلن في وقت سابق أن عملية التبادل ستنطلق الخميس وستشمل رحلات طيران للصليب الأحمر بين صنعاء وعدن (جنوب) والمخا (غرب) ومأرب (وسط شمال) في اليمن. ولم يوضح المسؤول سبب التأجيل.

وفي آذار/ مارس الماضي، توصّل الحوثيون والحكومة خلال مفاوضات انعقدت في برن إلى اتّفاق على تبادل أكثر من 880 أسيراً، في بادرة أمل جديدة مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب.

وبموجب الاتفاق، سيُفرج الحوثيون عن 181 أسيراً مقابل 706 معتقلين لهم لدى القوات الحكومية.

وفي آخر عملية تبادل كبرى جرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، تمّ “إطلاق سراح أكثر من 1050 أسيرا وإعادتهم إلى مناطقهم أو بلدانهم”، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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