اليمن تتضامن مع فلسطين.. آلاف المواطنين في الشارع

خرج آلاف اليمنيين إلى الشوارع اليوم الواقع في 8 تموز 2022 لإحياء ذكرى عاشوراء وإظهار دعمهم للشعب الفلسطيني.

وتجمع نحو 5000 من أنصار الحوثي في صنعاء يحملون الأعلام الفلسطينية ويرددون هتافات مؤيدة للفلسطينيين.

وقال مطهر المروني القيادي في حركة الحوثي ومدير مكتب الصحة بصنعاء “‏خروج الشعب اليمني هو اليوم خروج وتأييد وتضامن مع الشعب الفلسطيني المقاوم والمجاهد والذي يتعرض للقصف والتنكيل من قبل العدو الإسرائيلي الذي يحدث هذه الأيام في قطاع غزة في ظل صمت دولي مطبق على ما يحدث في فلسطين المحتلة ولكن الشعب اليمني رغم الظروف ورغم الحصار والحرب والعدوان إلا أنه يخرج بمئات الآلاف والملايين في الساحات يعلن تضامنه وتأييده لمقاومة للشعب الفلسطيني ووقوفه إلى جانبهم في ظل مواجهة العدوان الإسرائيلي الهمجي”.

وأعلنت إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي هدنة في ساعة متأخرة من مساء الأحد، مما أحيا الآمال في إنهاء أخطر تصعيد على حدود غزة منذ أكثر من عام.

وقصفت القوات الإسرائيلية أهدافا فلسطينية ليرد النشطاء بشن هجمات صاروخية بعيدة المدى على مدن إسرائيلية.

وقال ملاطف المرجاني الإعلامي اليمني “‏هذه الجموع الغفيرة في هذه الساحة وما عداها من الساحات في كل محافظات الجمهورية التي تحيي عاشوراء تؤكد تضامنها القاطع مع أبناء شعبنا الفلسطيني مع حركة الجهاد مع سرايا القدس ونحن بإذن الله عما قريب جنبا إلى جنب مع هذه القوى البطلة في مواجهة الصلف الصهيوني الغاصب كما نحن اليوم نواجه في الوقت نفسه العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني الظالم”.

وبدأت الضربات التي استمرت ثلاثة أيام يوم الجمعة عندما شنت إسرائيل ما وصفته بضربات استباقية ضد هجوم متوقع للجهاد الإسلامي بعد أن اعتقلت القوات الإسرائيلية بسام السعدي أحد قادتها البارزين في الضفة الغربية المحتلة.

ردا على ذلك، أطلقت حركة الجهاد الإسلامي مئات الصواريخ على إسرائيل.

واستمر التصعيد حتى أمس الأحد، وتراجعت الهجمات إلى حد كبير بحلول الوقت الذي بدأ فيه سريان الهدنة قبل وقت وجيز من منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وقال مسؤولون في غزة إن 44 فلسطينيا على الأقل قُتلوا نصفهم تقريبا من المدنيين ومن بينهم أطفال.