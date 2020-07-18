اليمن..تصاعد خروقات ميليشيا الحوثي للهدنة الأممية في الحديدة

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تواصل ميليشيا الحوثي الإنقلابية الموالية لإيران خروقاتها للهدنة الأممية في في مناطق مختلفة بمحافظة الحديدة غرب اليمن .

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، الجمعة، عن إحباط عمليات تسلل لميليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق مختلفة بمحافظة الحديدة، غربي البلاد، ورصدت 77 خرقا حوثيا للهدنة الأممية خلال الـ24 الساعة الماضية.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أنه تم إحباط عملية تسلل لعناصر حوثية في الأطراف الغربية لمدينة حيس، جنوبي الحديدة، موضحاً أن الميليشيات الحوثية دفعت بعدد من عناصرها إلى تنفيذ عملية تسلل إلى مواقع تتمركز فيها القوات المشتركة في أطراف شعب بني زهير، بمنطقة بيت مغاري، غربي مدينة حيس.

وأشار إلى أن القوات المشتركة تصدت للعناصر المتسللة، بعد مواجهات عنيفة، تكبدت خلالها الميليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، مُجبرةً العناصر الحوثية على التراجع والانسحاب.

استهداف عدد من الأحياء والقرى السكنية

كما أخمدت القوات المشتركة، مصادر نيران لميليشيات الحوثي، حاولت من خلالها استهداف عدد من الأحياء والقرى السكنية شرقي مدينة الحديدة.

وأحبطت القوات المشتركة، مساء الجمعة، محاولة تسلل لميليشيات الحوثي شرق منطقة الجاح، وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى.

وذكرت مصادر ميدانية، أن بقايا جيوب الميليشيات الحوثية دفعت بالعشرات من عناصرها لتنفيذ محاولة تسلل صوب منطقة الجاح الاستراتيجية بمديرية بيت الفقيه ولكنها باءت بالفشل، مؤكدا أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة لتأمين المواطنين في منطقة الجاح رصدت عناصر الميليشيات لحظة خروجها من مخابئها واشتبكت معها بمختلف الأسلحة وسرعان ما أجبرتهم على الفرار بعد مصرع وجرح عدد منهم.

في السياق، تعرضت قرى ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية، التابعة لمديرية التحيتا، الواقعة إلى الجنوب من مدينة الحديدة، لعمليات استهداف مكثفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.

كما أطلقت ميليشيات الحوثي نيران أسلحتها على القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة.

وقالت مصادر محلية إن الاستهداف كان بشكل عشوائي وكثيف وخلف حالة من الرعب والهلع في صفوف المدنيين، لاسيما الأطفال والنساء، مما ينذر بنزوحهم خوفاً على حياتهم وحياة أسرهم.