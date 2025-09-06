السبت 14 ربيع الأول 1447 ﻫ - 6 سبتمبر 2025 |
اليمن.. توقيف لبنانيين وسوريين بتهمة إنشاء مصنع كبتاغون لصالح الحوثيين

منذ 20 ثانية
الحوثيون

أعلنت الداخلية اليمنية في بيان أنها ألقت القبض على لبنانيين وسوريين ينشطون ضمن خلايا تعمل لمصلحة جماعة الحوثي.

وأشارت الوزارة إلى أن الأجهزة الأمنية في العاصمة الموقتة عدن ألقت القبض على هؤلاء الأشخاص، قبل نحو 3 أشهر، إلى جانب يمنيين مرتبطين بالحوثيين.

وأضافت الداخلية اليمنية أن “التحقيقات كافة أثبتت بأن المصدر الرئيسي الذي يقف خلف تمويل وتحريك تلك الشبكات، ومحاولات تأسيس مصانع المخدرات في عموم البلاد، هو النظام الإيراني، حيث يسعى إلى تحويل اليمن إلى منصة لتصدير السموم القاتلة إلى المنطقة”.

وأوضحت أن “طهران نقلت منذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا جزءًا من أنشطتها المشبوهة إلى داخل اليمن، وعمدت مع ميليشيا الحوثيين إلى أسلوب التهريب المجزأ، عبر إدخال المعدات الخاصة بتلك المصانع ومواد التصنيع على دفعات صغيرة لتفادي كشفها”.

وسبق أن أعلنت السلطات اليمنية إجهاض محاولة إنشاء مصنع لإنتاج الحبوب المخدرة في محافظة المهرة شرقي البلاد.

وتابعت: “هذه العملية الأمنية، قادت كذلك للكشف عن عدد من الخلايا المرتبطة بعمليات التهريب، وأدّت أيضًا إلى تتبع بعض المتعاونين مع هذه الشبكات”.

