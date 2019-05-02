اليمن.. عملية نوعية للتحالف في صنعاء

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صرح المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، نفذت، مساء الأربعاء عند الساعة (22.39)، عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة بقاعدة الديلمي الجوية في صنعاء، شملت مرافق صيانة الطائرات بدون طيار، ومنظومة اتصالات، وأماكن تواجد الخبراء الأجانب والمشغلين لهذه المنظومات من عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية، المدعومة من إيران.

وأوضح المالكي أن الحوثيين قاموا بتحويل مطار صنعاء الدولي لثكنة عسكرية ومكان لإطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ العمليات الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية.

كما شدد على التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع استخدام الميليشيات الحوثية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى، لمثل هذه القدرات النوعية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية من تهديد وخطر العمليات الإرهابية للطائرات بدون طيار، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كذلك أكد أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المرافق المدنية بمطار صنعاء الدولي.

وكانت طائرات التحالف قد قصفت، في وقت سابق، تجمعاً للحوثيين في منطقة بيت الشوكي غرب مدينة قعطبة في محافظة الضالع، بحسب مصادر “العربية”، التي أكدت سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين، وتدمير آليات عسكرية.

وفي محور مريش شمال قعطبة، قصفت وحدات من قوات العمالقة بالصواريخ مواقع وتعزيزات للميليشيات عند سفح جبل ناصة إلى الشمال الغربي من مريس، ما أدى إلى حرق عربات عسكرية، ومقتل وجرح العشرات من الحوثيين.

كما دمرت مقاتلات التحالف، بعدة غارات، منصة وقاعدة متحركتين لإطلاق الصواريخ في منطقة الأعبوس جنوب محافظة تعز، إضافة إلى استهداف شبكة إطلاق صواريخ كاتيوشا في موقع “الأشاريف” بمنطقة الأعبوس التابعة لمديرية حيفان جنوبي تعز.

كذلك استهدفت منصة صواريخ موجهة من نوع “كورنيت” في المنطقة ذاتها، ما أسفر عن تدميرها ومقتل وجرح جميع عناصر الميليشيات الذين كانوا يعملون على المنصتين.