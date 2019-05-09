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اليمن.. غارات تستهدف مواقع الميليشيات في كتاف

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جددت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن الخميس، استهداف مواقع الحوثيين في محيط مركز مديرية كتاف في صعدة، شمال اليمن

وأفاد مراسل العربية في اليمن أن مقاتلات التحالف قصفت مواقع ميليشيات الحوثي بالقرب من مركز مديرية كُتاف بمحافظة صعدة، في وادي سحامة، ما أوقع عددا من القتلى و الجرحى في صفوفهم وأدى إلى تدمير آليات وأسلحة .

وكانت المقاتلات استهدفت الثلاثاء أيضاً تعزيزات عسكرية للميليشيات الحوثية في وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف شرق صعدة.

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كما نشر التحالف قبل يومين فيديوهات تظهر عمليات مراقبة واستهداف دقيقة لعناصر من المليشيا الحوثية ومعداتهم من مختلف الجبهات، بما فيها صعدة.

وأفادت مصادر عسكرية يمنية أن أعداد قتلى الميلشيات بلغت 307 خلال الأسبوع الماضي في مختلف الجبهات.

 

المصدر:- قناة العربية

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