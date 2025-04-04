اليمن في مرمى القصف.. 124 غارة أمريكية تستهدف المعقل الرئيسي للحوثيين

نفذ الجيش الأميركي أكثر من 300 غارة جوية على مواقع جماعة الحوثيين، منذ انطلاق حملته العسكرية منتصف مارس الماضي ضد الجماعة المدعومة من إيران.

ورصدت منصة “يمن فيوتشر” الإعلامية، استنادا لإعلام الحوثيين، 333 غارة جوية للطيران الأميركي في غضون 19 يوما طالت أهدافا عسكرية واسعة النطاق في المحافظات الخاضعة لسلطة الجماعة المصنفة منظمة إرهابية أجنبية.

وتصدرت محافظة صعدة، المعقل الرئيس لزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، أعلى معدل للضربات الأميركية بحوالي 124 غارة، تليها صنعاء بنحو 87 غارة جوية، بينما ضربت 44 غارة جوية محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر.

وتوزعت بقية الغارات على محافظات عمران 19، ومأرب 19، والجوف 15، والبيضاء 11، وحجة 8، وذمار 5، وإب 1، بينما تتباين التقديرات بشأن خسائر الحوثيين من الحملة الجوية التي يقول المسؤولون الأميركيون إنها قد تستمر لمدة ستة أشهر.

ومنذ منتصف مارس (آذار ) تشن الولايات المتحدة غارات على مناطق الحوثيين تقول إنها تستهدف قدرات الجماعة العسكرية التي تستهدف الملاحة وتقتل قادة الحوثيين العسكريين الذين يشنون الهجمات البحرية.