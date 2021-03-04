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اليمن.. قتلى وجرحى بانفجار استهدف قادة عسكريين في عدن

4 - مارس - 2021
أرشيفية لانفجار بمدينة عدن باليمن

أرشيفية لانفجار بمدينة عدن باليمن

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أكدت مصادر أمنية أن انفجارا هزّ مدينة الشعب بعدن جنوبي اليمن مخلفا قتلى وجرحى ، جراء تفجير عبوة ناسفة زرعها مجهولون استهدف موكبا يضم قيادات عسكرية.
وبحسب المصادر، وضعت العبوة الناسفة في طريق الموكب الذي كان يضم قيادات عسكرية، بينهم العميد محسن الوالي القائد العام لقوات الحزام الأمني، والعميد نبيل المشوشي قائد اللواء الثالث دعم وإسناد.

ووفق المصادر، دمر الانفجار سيارة مصفّحة وخلف عددا من الجرحى والقتلى، وهرعت أطقم طبية إلى موقع الحادث، وتم نقل مصابين إلى بعض المستشفيات القريبة.

ولم تتوفر معلومات وافية عن إصابة أي من القيادات حتى اللحظة.

وتشهد مدينة عدن اختلالات أمنية متكررة أدت إلى انتشار مسلحين ينفذون عمليات اغتيالات تطال مسؤولين في القوات العسكرية والأمنية .

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