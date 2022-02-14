اليمن.. قتلى وجرحى من الحوثي بغارات للتحالف

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الاثنين، سقوط قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي، إثر استهداف جوي قام به التحالف العربي بقيادة السعودية، في محافظة حَجّة، شمال غربي اليمن.

وذكرت المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، عبر صفحة مركزها الإعلامي في تويتر، أن “قتلى وجرحى سقطوا من الحوثيين وتم تدمير آليات عسكرية اليوم بـ 5 غارات للتحالف في مدينة حَرَض [شمال غربي حَجّة]”.

وصرح المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة أن “مدنيين اثنين قتلا وأصيب آخران بسقوط صاروخ لميلشيا الحوثي على منزلهم في قرية بني الزين في عزلة بني فاضل غرب مديرية حَيران شمال حَجّة”.

يأتي ذلك غداة إعلان الجيش اليمني، سقوط قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي في كمين نصبته قواته شرق مدينة حَرَض شمال غربي حَجّة، وإسقاط طائرتين مسيرتين للجماعة في أجواء حَرَض.

وتمكن الجيش اليمني، يوم السبت الماضي، من التوغل في الأحياء الشرقية والجنوبية والغربية بمدينة حَرَض، خلال هجوم لقواته من ثلاثة محاور بغطاء جوي من التحالف العربي.

وأعلنت القوات الحكومية، يوم الجمعة الماضي، السيطرة على معسكر المِحصام الاستراتيجي في مديرية حَرَض شمال غربي حَجّة، وتطويق مدينة حَرَض التي تسيطر عليها جماعة “أنصار الله”، إثر عملية هجومية واسعة أطلقتها بإسناد من التحالف العربي والقوات السعودية، في مديرية حَرَض المحاذية لمنطقة جيزان جنوب غربي المملكة.

والقتال في محافظة حَجّة يمثل جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين ميليشيا الحوثي وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الميليشيا بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.

وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.