اليمن.. قوات العمالقة تعلن تحرير 8 مناطق جديدة في مأرب

أعلنت قوات العمالقة الجنوبية، السبت، تحرير 8 قرى جديدة في مديرية حريب جنوبي محافظة مأرب، شرقي اليمن.

وقالت قوات العمالقة في بيان، إنها “حررت مناطق جديدة في مديرية حريب بمحافظة مأرب، وسط حالة من الانهيار في صفوف المليشيات الحوثية”.

ووفقا للبيان فقد تم تحرير قرى “بني قيس”، و”آل موسى”، و”جرادة”، و”الهجلة”، و”عكرمة آل بوطهيف”، و”آل العطير” و”آل موسى”، و”حلوة”، بعد معارك عنيفة خاضتها قوات العمالقة الجنوبية ضد الحوثيين.

وأشار البيان إلى تكبد المليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح ومقتل وجرح مئات العناصر في صفوف الانقلابيين، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

وفيما توسع قوات العمالقة من مكاسبها العسكرية جنوب محافظة مأرب الغنية بالنفط، نجحت قوات الجيش اليمني في محور آخر من تحقيق اختراق ميداني مهم في مديرية الجوبة المجاورة.

وبحسب مصادر عسكرية فإن قوات الجيش اليمني حققت تقدمات ميدانية بالمحور الرملي شرق جبهة البلق الشرقي، جنوب مأرب التي شهدت أعنف المعارك طيلة الأشهر الماضية.

وأوضحت المصادر، أن قوات الجيش اليمني ورجال القبائل سيطرت على قرون البور الاستراتيجية جنوب شرق البلق الشرقي، في هجوم واسع امتد منذ ساعات الصباح، وحتى بعد ظهر اليوم.

وأكدت أن المعارك لا تزال مستمرة وسط انكسارات في صفوف مليشيات الحوثي التي منيت بخسائر بشرية كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية.

وأشارت إلى أن مليشيات الحوثي فرت من جبهات القتال في البلق والعكد، بعدما أوشكت قوات العمالقة والجيش على الأطباق عليها، بعد التقدم الاستراتيجي في الجبهة الجنوبية وقطع خطوط الإمدادات عسكرية.

ومن جانبه، قال الجيش اليمني، إن قواتنا قريبة من الالتحام بألوية العمالقة باتجاه جبهة حريب في محافظة مأرب ومليشيات الحوثي في حالة انهيار تام.

يشار إلى أن تحالف دعم الشرعية حذر المدنيين من استخدام الطرق الرابطة بين محافظات شبوة والبيضاء ومأرب باعتبارها مسرح عمليات عسكرية، وذلك على وقع المعارك الطاحنة التي تخوضها قوات العمالقة في مديرية حريب جنوبي المحافظة النفطية.