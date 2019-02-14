اليمن.. لوليسغارد يلوح بضغط أممي لتنفيذ اتفاق السويد

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أكد قائد فريق المراقبين الدوليين في مدينة الحديدة باليمن، مايكل لوليسغارد، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا، الاثنين المقبل، حول اليمن، وسيكون هناك ضغط سياسي كبير لتنفيذ اتفاق السويد.

وأضاف الجنرال الدنماركي خلال اجتماعه مع الحوثيين، الأربعاء أن أنظار المجتمع الدولي تتجه نحو الحديدة، إلى أن يتم تنفيذ اتفاق السويد بمختلف مراحله، ووفقا للجداول والفترة الزمنية المحددة.

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وكانت الميليشيات الحوثية وجهت ضربةً لجهود السلام في اليمن، باستهدافها مجدداً، الثلاثاء مخازن القمح في صوامع مطاحن البحر الأحمر، أثناء وجود كبير المراقبين الأمميين في #صنعاء ، حيث يفاوض من أجل تنفيذ اتفاق استوكهولم.

ولم تجدِ نفعاً التحذيرات الأممية للحوثيين، عن إمكانية تلف الكميات الموجودة في تلك المخازن، التي تكفي لنحو 3.7 مليون نسمة. وعمدت ميليشيات الحوثي، أمس، إلى توجيه قذيفة هاون سقطت قرب إحدى صوامع القمح، ما يشير إلى عدم مبالاة الجماعة بالتحذيرات الأممية. وعجزت فرق الإنقاذ عن الوصول إلى الصوامع منذ خمسة أشهر بسبب إغلاق الجماعة لطرق الإمداد.

 

المصدر: – قناة العربية

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