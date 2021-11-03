اليمن.. مقتل 145 حوثيا في ضربات للتحالف

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، مقتل 145 عنصرا من ميليشيا الحوثي الإنقلابية في ضربات مختلفة خلال الساعات الماضية.

وأفاد التحالف بتنفيذ 32 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية بصرواح والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف: “عمليات الاستهداف شملت تدمير 18 من الآليات العسكرية، والقضاء على 145 عنصرا إرهابيا”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” على حسابها في “تويتر”.

ودعت الولايات المتحدة، مساء الاثنين، ميليشيات الحوثي إلى “إنهاء عنفها العبثي”، الذي تمارسه بحق اليمنيين، لا سيما المدنيين منهم.

وقالت القائمة بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن، كاثي ويستلي: “يجب على الحوثيين إنهاء هذه الحلقة المفرغة من العنف العبثي، والموافقة على وقف شامل لإطلاق النار”.

وجاءت تصريحات ويستلي في رسالة لها، استنكرت من خلالها الهجمات الحوثية الأخيرة على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، والتي تسببت بمقتل عشرات المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وقصفت ميليشيات الحوثي، مساء الأحد، مسجدا ومركزا لتحفيظ القرآن وسكنا طلابيا، في أحد الأحياء السكنية المكتظة بمدينة الجوبة جنوبي مأرب، بصاروخ باليستي، مما تسبب عن مقتل وإصابة نحو 39 شخصا.