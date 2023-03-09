الخميس 17 شعبان 1444 ﻫ - 9 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اليمن.. نمو إيرادات الجمارك 23% على أساس سنوي في 2022

منذ 5 دقائق
علم اليمن

علم اليمن

A A A
طباعة المقال

أظهرت بيانات لمصلحة الجمارك اليمنية الخميس نمو الإيرادات الجمركية 23 بالمئة على أساس سنوي في 2022 إلى 702.68 مليار ريال (حوالي ‭569‬ مليون دولار) مقارنة مع حوالي 571 مليار ريال في 2021.

وأرجع مسؤول بالمصلحة نمو الإيرادات الجمركية إلى “الإجراءات الحكومية التي ساعدت على ارتفاع الإيرادات وانسياب توريدها للبنك المركزي”.

كانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا رفعت في يوليو\تموز 2021 سعر صرف الدولار الجمركي إلى مثليه من 250 ريالا إلى 500 ريال، وتوقعت حينها أن يؤدي ذلك إلى رفع الإيرادات الجمركية من نحو 350 مليار ريال إلى حوالي 700 مليار ريال سنويا.

وتعد إيرادات الجمارك إلى جانب عائدات الضرائب من أهم مصادر تمويل الموازنة العامة لليمن بعد النفط.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز إن الحكومة تواجه صعوبات هذا العام بعد توقف تصدير النفط الخام بسبب تهديدات الحوثيين واستهداف موانئ التصدير جنوب شرقي البلاد في أواخر أكتوبر\تشرين الأول الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم اندونيسيا
اندونيسيا.. ارتفاع عدد قتلى الانهيار الارضي الى 30 والبحث مستمر
وزير الدفاع الأمريكي يصل إسرائيل- رويترز
وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى إسرائيل
بيني غانتس
غانتس يطالب بمنع بن غفير من دخول مقرات الشرطة الإسرائيلية

الأكثر قراءة

مطار رفيق الحريري الدولي
بالفيديو.. طائرة مدنيّة تنجو من كارثة قبل هبوطها في مطار بيروت
طوني نمر
بالخرائط.. نمر يكشف واقع "التركيبات الجيولوجية" في لبنان
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
بعد تعرّضه للانتقادات.. ردّ "لاذع" من الخبير الهولنديّ على مهندس من "ناسا"