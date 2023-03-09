اليمن.. نمو إيرادات الجمارك 23% على أساس سنوي في 2022

أظهرت بيانات لمصلحة الجمارك اليمنية الخميس نمو الإيرادات الجمركية 23 بالمئة على أساس سنوي في 2022 إلى 702.68 مليار ريال (حوالي ‭569‬ مليون دولار) مقارنة مع حوالي 571 مليار ريال في 2021.

وأرجع مسؤول بالمصلحة نمو الإيرادات الجمركية إلى “الإجراءات الحكومية التي ساعدت على ارتفاع الإيرادات وانسياب توريدها للبنك المركزي”.

كانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا رفعت في يوليو\تموز 2021 سعر صرف الدولار الجمركي إلى مثليه من 250 ريالا إلى 500 ريال، وتوقعت حينها أن يؤدي ذلك إلى رفع الإيرادات الجمركية من نحو 350 مليار ريال إلى حوالي 700 مليار ريال سنويا.

وتعد إيرادات الجمارك إلى جانب عائدات الضرائب من أهم مصادر تمويل الموازنة العامة لليمن بعد النفط.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز إن الحكومة تواجه صعوبات هذا العام بعد توقف تصدير النفط الخام بسبب تهديدات الحوثيين واستهداف موانئ التصدير جنوب شرقي البلاد في أواخر أكتوبر\تشرين الأول الماضي.