اليمن يدين هجمات الحوثيين... ويطالب بالمحاسبة

أدان اليمن، الأحد، بشدة محاولة استهداف ميليشيات الحوثي مدينة الرياض بصاروخ باليستي وعدد من الطائرات المسيّرة على مدينتي جيزان وخميس مشيط.

وطالبت وزارة الخارجية في بيان باعتبار الهجمات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي جريمة حرب تعرض حياة المدنيين للخطر، وهو ما يتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي ووضع حد لتصرفات الميليشيات واستهتارها بالقوانين والمواثيق الدولية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

تأييد لإجراءات السعودية

كما جددت التأكيد على وقوف اليمن حكومة وشعباً مع السعودية، وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها في حماية أراضيها ومكافحتها للإرهاب للحفاظ على أمن واستقرار أراضيها وسلامة مواطنيها واستقرار المنطقة.

وأشادت بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية ونجاحها في إسقاط الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة قبل وصولها إلى أهدافها.

تصدي السعودية لصاروخ الحوثي

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي كان أعلن صباح الأحد، أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة الرياض، و6 طائرات دون طيار “مفخخة” تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية، وكذلك مدينة جازان ومدينة خميس مشيط.

كما أفاد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي بأن أضرارا مادية لحقت بأحد المنازل دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات، جراء تلك الشظايا، مضيفا أنه تم التعامل مع الحادث وفق الإجراءات المعتمدة والخطط المعدة لذلك، وذلك بحسب “العربية”.