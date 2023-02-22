اليمن يستعيد قطعا أثرية مهربة من أمريكا

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الأربعاء، عن استرداد 77 قطعة أثرية ومخطوطة قرآنية مهربة من الولايات المتحدة، وإعارتها لمتحف السميثسونيان في واشنطن.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن سفير اليمن في واشنطن محمد الحضرمي ثمن في حفل لتسليم تلك القطع جهود الأجهزة الأمنية الأمريكية التي ضبطت هذه الأثار في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وقال الحضرمي إن “التراث اليمني والآثار اليمنية تعرضت للسرقة والنهب والتهريب من قبل المنظمات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة ومليشيا الحوثي الانقلابية”.

وأضاف أنه نظرا للأوضاع الحالية التي يمر بها اليمن “ومن أجل رفع الوعي والترويج للتراث اليمني في الأوساط الأمريكية، قررت الحكومة اليمنية إعارة هذه الآثار لمتحف السميثسونيان الشهير في قلب العاصمة الأمريكية واشنطن”.

وأوضح أن اتفاقية الإعارة الموقعة بين السفارة والمتحف تنص على حمايته لهذه الآثار ودراستها والترويج لها وإعادتها للحكومة اليمنية عندما تقرر ذلك.

وشملت الاتفاقية إعارة 65 وجه حجري يعود عمرها للألفية الأولى قبل الميلاد وصحن برونزي من القرن الثالث الميلادي و11 مخطوطة قرآنية قديمة يعود عمرها للقرن الثامن الميلادي تم اكتشافها في العام 1972 بالجامع الكبير بصنعاء.