الين الياباني يسجل أدنى مستوى مقابل اليورو منذ 15 عاما

واصل الين انخفاضه الحاد، الثلاثاء، ليبلغ أدنى مستوى له في 15 عاما مقابل اليورو، وذلك مع تواصل أصداء تداعيات إصرار بنك اليابان المركزي على التيسير النقدي بعد أيام من القرار.

في غضون ذلك ، قفز الدولار الاسترالي إلى أعلى مستوى في أسبوع بعد أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة بشكل مفاجئ وأشار إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد المزيد من التشديد النقدي.

ورفع البنك سعر الفائدة إلى 3.85 بالمئة وقال إنه قد تكون هناك حاجة لبعض المزيد من التشديد لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف في إطار زمني معقول.

وصعدت العملة الأسترالية واحدا بالمئة إلى ما يقل قليلا عن 67 سنتا أمريكيا للمرة الأولى منذ 25 أبريل نيسان، وذلك بعد أن علق عند ما يقرب من 66 سنتا معظم فترات الأسبوع الماضي.

وتقدم اليورو 0.24 بالمئة إلى 151.31 ين، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2008.

وارتفع الدولار 0.21 بالمئة ليسجل 137.74 ين للمرة الأولى منذ الثامن من مارس آذار. وإذا تجاوز مستوى 137.90 سيكون هذا أعلى مستوى له هذا العام.

وزاد اليورو 0.1 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.0985 دولار، لكنه لا يزال بالقرب من أدنى مستوياته خلال الأسبوع الماضي.