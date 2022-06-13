الين الياباني يهبط لأدنى مستوى في 24 عاماً

هبط الين إلى أدنى مستوى له في 24 عاماً أمام الدولار الأميركي،الإثنين، بعدما أصبحت سياسة التيسير النقدي لليابان على طرفي نقيض مع نظرائها في الاقتصادات المتقدّمة الذين رفعوا أسعار الفائدة.

وانخفضت العملة بأكثر من 0.5% إلى 135.19 ين لكل دولار واحد، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 1998، إذ وسّعت عوائد سندات الخزانة الأميركية مكاسبها يوم الجمعة مدفوعة بصدمة التضخم.

ومنذ بداية العام الحالي، خسرت العملة اليابانية 15% تقريباً من قيمتها، لتكون بذلك العملة الرئيسية الأسوأ أداء، في ظل إبقاء بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة لتعزيز الاقتصاد الراكد، بينما ترتفع العوائد الأميركية بفعل الرهانات على استمرار رفع الاحتياطي الفيدرالي.

وتسببت الصدمة التي حدثت يوم الجمعة، والتي جاءت بفعل أثر التضخم الأعلى من المتوقَّع في الولايات المتحدة، بزيادة الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لتكثيف التشديد النقدي، مما عزز الدولار. وقبل أن يحدث ذلك، وجّه كبار المسؤولين اليابانيين تحذيراً مكثفاً بشأن انخفاض الين، واضعين مخاوفهم في بيان مكتوب لأول مرة في الوقت الذي يسعون فيه إلى الحفاظ على أرضية تحت العملة.

ومن المتوقَّع أن يكون لضعف الين تأثير متباين على الاقتصاد المحلي، مما يُضر بميزانيات الأسرة، ولكنَّه يُوفر دفعة للصادرات. ومن شأن مزيد من الانزلاق أن يزيد الضغط على الاقتصادات الآسيوية المجاورة، التي تخسر القدرة التنافسية للصادرات.

من جانبه قال أكيرا موروغا، مدير منتجات العملات في “بنك أوزورا” (Aozora Bank) في طوكيو: “بينما كثّفت السلطات اليابانية تحذيراتها، هناك القليل من الأدوات المتاحة لوقف هذا الزخم؛ وما تزال البيئة ناضجة للمضاربين لدفع الدولار مقابل الين إلى الأعلى”.

وأظهر استطلاع حديث للخبراء الاقتصاديين أجرته “بلومبرغ” أنَّه من غير المرجح أن يُعدّل بنك اليابان سياسته حتى يخترق الين مستوى 140 مقابل الدولار.

كما تعرّض الين لضغوط هبوطية مقارنة بأقرانه المتقدّمين. وانخفض إلى أدنى مستوى في سبع سنوات مقابل اليورو والدولار الأسترالي في وقت سابق من هذا الشهر بعد رفع بنك الاحتياطي الأسترالي لأسعار الفائدة أكبر من المتوقَّع، وخطط البنك المركزي الأوروبي لبدء تشديد السياسة النقدية.