الين يتراجع بعد تمسك مركزي اليابان باسعار الفائدة المنخفضة

انخفض الين الياباني الأربعاء بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة منخفضة للغاية، مما خيب آمال بعض المستثمرين الذين كانوا يأملون في تبني البنك مزيدا من التعديلات في سياسته.

فاجأ بنك اليابان المركزي السوق الشهر الماضي برفع سقفه على عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 0.5 بالمئة من 0.25 بالمئة، مضاعفا النطاق الذي يسمح به أعلى أو أقل من هدفه عند الصفر.

ومنذ ذلك الحين، انتشرت تكهنات بأن بنك اليابان من المرجح أن يعدل سياسته التحكم في منحنى العائد بشكل أكبر.

وتراجع الين الياباني 2.06 بالمئة مقابل الدولار عند 130.80 للدولار الأربعاء، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ يونيو\حزيران.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء عملة الملاذ الآمن الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.352 بالمئة إلى 102.750.

وتكبد الين خسائر كبيرة، إذ صعد اليورو أمامه اثنين بالمئة إلى 141.1 ين، وارتفع الجنيه الإسترليني بأكثر من اثنين إلى 160.71 ين، وزاد الدولار الأسترالي 2.2 بالمئة وصعد الدولار السنغافوري 1.9 بالمئة أمامه.

ومقابل الدولار الأمريكي، سجل الإسترليني في أحدث تعاملات 1.2261 دولار، بانخفاض 0.22 بالمئة خلال اليوم، في حين انخفض اليورو 0.12 بالمئة إلى 1.0775 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.20 بالمئة إلى 0.700 دولار، فيما زاد الدولار النيوزيلندي 0.45 بالمئة إلى 0.646 دولار.