الين يتعافى مع تراجع الدولار بفعل عمليات جني الأرباح

تلقى الين دعما كان في أمس الحاجة إليه اليوم الثلاثاء ليستقر قرب 155 مقابل الدولار بفضل تراجع العملة الأمريكية التي شهدت عمليات جني أرباح بعد صعود قوي سجلت خلاله أعلى مستوى في عام.

وارتفع الين في أحدث التعاملات 0.12 بالمئة إلى 154.47 للدولار ليتعافى من هبوطه في الجلسة الماضية بعد أن تمسك محافظ بنك اليابان كازو أويدا بموقفه المعتاد وأحجم عن تقديم أي تلميحات بشأن رفع محتمل للفائدة في ديسمبر كانون الأول.

وقال رودريجو كاتريل المحلل الكبير لدى بنك أستراليا الوطني “نعتقد أن الاقتصاد وضغوط الأسعار حجة قوية لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر لكن الكثير سيعتمد على ما إذا كان هناك أي رد فعل سياسي، نظرا لأن الحزب الديمقراطي الحر يتطلع إلى استعادة الدعم الشعبي بعد أداء ضعيف في انتخابات مجلس النواب الأخيرة”.

وهبطت العملة اليابانية بنحو سبعة بالمئة منذ أكتوبر تشرين الأول وتراجعت متجاوزة مستوى 156 ينا للدولار للمرة الأولى منذ يوليو تموز في الأسبوع الماضي مما دفع المتعاملين للتأهب لأي تدخل من السلطات اليابانية لدعم العملة.

وأكد وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو اليوم الثلاثاء أن الحكومة ستواصل الاستجابة بشكل مناسب لتحركات النقد الأجنبي.

وتراجع الدولار مبتعدا عن أعلى مستوى في عام الذي سجله الأسبوع الماضي مقابل سلة من العملات الرئيسية.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2670 دولار، في حين ارتفع مؤشر الدولار 0.07 بالمئة إلى 106.29 بعد أن انخفض 0.4 بالمئة قبل يوم.

وقال جارود كير كبير الاقتصاديين في كيوي بنك “نشهد بالفعل موجات من جني الأرباح بعد التحركات الكبيرة مثل هذه”.

وارتفع الدولار بأكثر من اثنين بالمئة منذ بداية الشهر وحتى الآن، مدعوما بتراجع التوقعات حيال مدى خفض أسعار الفائدة وعلى خلفية تكهنات بأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب التي تشمل فرض رسوم جمركية والحد من الهجرة وخفض الضرائب الممولة بالديون ستؤدي إلى تضخم في الاقتصاد الأمريكي.

وانتعش اليورو أيضا من أدنى مستوى له في عام الذي بلغه الأسبوع الماضي وسجل في أحدث التعاملات 1.0584 دولار.

أما الدولار الأسترالي، فتمسك بمكاسبه التي حققها في الجلسة الماضية ليبلغ في أحدث التعاملات 0.6504 دولار.

وقدم بنك الاحتياطي الأسترالي دعما غير مباشر من خلال التأكيد على استبعاد أي خفض في أسعار الفائدة قريبا بل إنه قد يضطر لرفعها وفقا للظروف.

فيما هبط الدولار النيوزيلندي في أحدث التعاملات 0.12 بالمئة إلى 0.5887 دولار، لكنه تعافى قليلا من أدنى مستوى له في عام عند 0.5837 دولار الذي سجله أمس الاثنين.