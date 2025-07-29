اليورو يتراجع مع مخاوف من تأثيرات اتفاقية التجارة الأمريكية-الأوروبية

تراجع اليورو يوم الثلاثاء بعد أن خلص المستثمرون إلى أن شروط اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تصب في مصلحة الولايات المتحدة ولم تحسن التوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي.

وصفت فرنسا يوم الاثنين اتفاقية التجارة الإطارية بأنها “يوم أسود” لأوروبا، قائلة إن الاتحاد الأوروبي رضخ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتفاقية غير متوازنة فرضت رسوما جمركية أساسية 15 بالمئة على سلع الاتحاد.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن اقتصاد بلاده سيعاني أضرارا “كبيرة” بسبب الرسوم الجمركية المتفق عليها.

وانخفض اليورو 1.3 بالمئة في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض يومي له من حيث النسبة المئوية منذ أكثر من شهرين، على خلفية المخاوف بشأن النمو وانخفاض عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو.

وسجل اليورو 1.1594 دولار في أحدث تعاملات.

وقال راي أتريل مدير أبحاث العملات الأجنبية لدى بنك أستراليا الوطني “لم يمض وقت طويل حتى خلصت الأسواق إلى أن هذه الأخبار التي توصف بشكل عام بأنها جيدة نسبيا لا تزال من الأخبار السيئة فيما يتعلق بتداعياتها على نمو منطقة اليورو على المدى القريب”.

وأضاف “أدانت فرنسا بشدة الاتفاق، بينما يُبالغ آخرون، بمن فيهم المستشار الألماني ميرتس، في تقدير العواقب السلبية على المصدرين، وبالتالي على النمو الاقتصادي”.

وساهم نزول اليورو في صعود الدولار الذي قفز واحدا بالمئة مقابل سلة من العملات خلال الليل.

فقد حافظ الدولار على مكاسبه يوم الثلاثاء، ودفع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في شهرين عند 1.3349 دولار. وارتفع الين بشكل طفيف إلى 148.49 ين للدولار.

وسجل مؤشر الدولار عند 98.67.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.05 بالمئة إلى 0.6518 دولار، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5972 دولار.

ولم يشهد اليوان الصيني في الأسواق الخارجية أي تغير يذكر وسجل 7.1813 للدولار.