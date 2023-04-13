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اليورو ينتعش ويسجل أعلى مستوى أمام الدولار خلال عام

منذ دقيقتين
الدولار مقابل اليورو

الدولار مقابل اليورو

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تراجع الدولار وسجل اليورو أعلى مستوى في عام واحد أمام العملة الأمريكية (الخميس 13-4-2023) بعد انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في الشهر الماضي، مما عزز التوقعات باقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من إنهاء سياسة التشديد النقدي.

وانخفضت أسعار الجملة 0.5 بالمئة في مارس آذار، فيما تراجعت أسعار السلع الأساسية 0.1 بالمئة.

وأظهرت بيانات أخرى أن عدد الأمريكيين الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، في إشارة أخرى إلى تراجع قوة سوق العمل وسط تكاليف الاقتراض المرتفعة التي تضعف الطلب في الاقتصاد.

وارتفع اليورو إلى 1.10470 دولار، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من أبريل نيسان 2022، قبل أن يفقد بعض مكاسبه وينزل إلى 1.1032 في أحدث التعاملات مسجلا زيادة يومية 0.32 بالمئة.

وهبط مؤشر الدولار إلى 101.10، وهو أدنى مستوى منذ الثاني من أبريل نيسان.

    المصدر :
  • رويترز

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