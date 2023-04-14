اليوم الاول لانطلاق صفقة الاسرى في اليمن.. اليكم التفاصيل

تتسابق الدول في عملية ايجاد حلول والوصول الى حل للازمة اليمنية، وضمن الصفقة الاخيرة المبرمة في سويسرا بين الحوثي والحكومة اليمنية، تبدأ اليوم عملية تبادل اسرى ومحتجزين.

فقد أعلن المتحدث باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى وعضو الوفد المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل بتغريدة على تويتر أمس الخميس 13\4\2023 أن “عملية التبادل ستنطلق صباح الجمعة … وتستمر ثلاثة أيام”.

وكان فضائل أشار في وقت سابق إلى أن عملية التبادل ستشمل رحلات طيران للصليب الأحمر بين صنعاء وعدن (جنوب) والمخا (غرب) ومأرب (وسط شمال) في اليمن.

تأتي خطوة التبادل هذه بعدما تم توصل الحكومة والحوثيين في آذار/مارس الماضي، خلال مفاوضات انعقدت في برن إلى اتّفاق على تبادل أكثر من 880 أسيراً، في بادرة أمل جديدة مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب.

وبموجب الاتفاق، سيُفرج الحوثيون عن 181 أسيرًا، مقابل 706 معتقلين لهم لدى القوات الحكومية.

كما تأتي فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية الأممية والدولية للتوصل إلى حل ينهي النزاع.

يذكر أنه في آخر عملية تبادل كبرى جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2020، تمّ “إطلاق سراح أكثر من 1050 أسيرا وإعادتهم إلى مناطقهم أو بلدانهم”، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.