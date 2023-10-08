اليوم الثاني للهجوم.. الجيش الإسرائيلي: أياماً عصيبة تنتظر البلاد

فيما لاتزال إسرائيل تحت هول الصدمة بعد هجوم حركة حماس بشكل مفاجئ أمس السبت 7\10\2023، وفي اليوم الثاني للمواجهات أعلن الجيش الإسرائيلي أن أياما صعبة آتية.

وقال في بيان اليوم الأحد إن “أياماً عصيبة تنتظر البلاد”.

كما أكد مقتل أكثر من 400 مسلح داخل غزة وأسر العشرات.

أما في ما يتعلق بالجبهة الشمالية، فشدد على أنه لا يوجد تهديد وشيك في الوقت الحالي، في إشارة إلى احتمال تحرك حزب الله على الحدود اللبنانية، وفتح جبهة موازية لغزة.

بالتزامن، أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن مقاتليها ما زالوا في الداخل الإسرائيلي، مضيفة أنها نفذت عمليات تسلل أثناء الليل وفجر اليوم لعدد من مواقع الاشتباكات داخل إسرائيل لمد مقاتليها بالقوات والعتاد.

كما شددت في بيان مقتضب على أن مقاتليها ما زالوا يخوضون اشتباكات ضارية في عدة مواقع قتال في غلاف غزة.

وكانت الأوضاع تصاعدت بشكل دراماتيكي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بعد أن شنت حماس هجوماً مباغتاً براً وجواً وبحراً فجر أمس السبت 7\10\2023، توغلت فيه إلى عدد من المستوطنات والبلدات الإسرائيلية، ما أدى إلى مقتل المئات، وأسر العشرات من الجنود والمدنيين الإسرائيليين.

بينما توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالانتقام من هذا اليوم الذي وصفه بالأسود، ملوحاً بحرب طويلة وصعبة ستكون تكلفتها باهظة