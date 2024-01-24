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اليوم الـ110 من الحرب.. 50 شهيدا بقصف إسرائيلي على خان يونس

منذ 53 دقيقة
آثار الدمار في غزة

آثار الدمار في غزة

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استشهد ما لا يقل عن 50 فلسطينيا وأصيب آخرون، في القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، التي تشهد قصفا عنيفا منذ أيام.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد 3 نازحين، وإصابة اثنين آخرين، جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي البوابة الشمالية لمقر الجمعية في خان يونس.

وأعلنت مصادر طبية في غزة، استشهاد 50 فلسطينيا، وإصابة 120 آخرين، في قصف القوات الإسرائيلية على المناطق الغربية لمدينة خان يونس، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعربت منظمة “أطباء بلا حدود” عن قلقها على سلامة الموجودين داخل مستشفى ناصر، بسبب القصف المتواصل في محيطها، مؤكدة وجوب حمايتهم، والسماح لهم بالمغادرة إذا أرادوا، منوهة إلى تعذر وصول الجرحى إليه.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الضحايا الفلسطينيين منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي نحو 25,450 شهيدا، و63 ألف جريحا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.

    المصدر :
  • وكالات

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