اليونان.. إنقاذ 7 مهاجرين كانوا في عداد المفقودين بعد غرق قارب

الت قوات خفر السواحل اليونانية، الأربعاء، إن اليونان أنقذت سبعة مهاجرين آخرين كانوا في عداد المفقودين بعد غرق زورق مطاطي قبالة جزيرة ليسبوس أمس الثلاثاء، ليرتفع عدد الناجين إلى 39 شخصا، فيما لقي ثلاثة أشخاص حتفهم غرقا.

كان ناجون قد قالوا للسلطات إن نحو 41 شخصا كانوا على متن الزورق المطاطي الذي أبحر من تركيا.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية (إي.آر.تي) عن ناجين القول إن المهاجرين كانوا من سوريا واليمن والصومال.

اليونان منذ فترة طويلة إحدى النقاط الرئيسية لدخول اللاجئين والمهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا إلى الاتحاد الأوروبي. ويعبر معظمهم على متن قوارب غير صالحة للإبحار من تركيا في رحلة قصيرة لكنها محفوفة بالمخاطر أودت بحياة الآلاف.

وحادث الأمس، الذي جاء وسط طقس بارد ورياح عاتية، هو الثاني من نوعه هذا الأسبوع.