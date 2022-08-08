الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
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اليونان.. التضخم قرب أعلى مستوى له في 30 عاما

منذ ساعة واحدة
علم اليونان

علم اليونان

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تحدثت بيانات رسمية اليوم الواقع في 8 تموز 2022 أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في اليونان تباطأ إلى 11.6 بالمئة في يوليو تموز من 12.1 بالمئة في الشهر السابق، لكنه ظل قرب أعلى مستوى له في حوالي ثلاثة عقود.

وأشارت البيانات أيضا إلى أن تضخم أسعار المستهلكين هبط 1.8 بالمئة على أساس شهري.

وقالت هيئة الإحصاء إن أسعار الغاز الطبيعي في البلد العضو بالاتحاد الأوروبي قفزت 178.9 بالمئة على أساس سنوي في حين ارتفعت أسعار الكهرباء 55.8 بالمئة وأسعار زيت التدفئة 65.1 بالمئة.

وأظهرت البيانات أن تكلفة الإسكان زادت 30.9 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز في حين ارتفعت أسعار المواصلات 20.6 بالمئة وأسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية 13 بالمئة.

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