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اليونان.. اندلاع اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين بعد حادث تصادم قطارين

منذ 7 دقائق
الشرطة اليونانية

الشرطة اليونانية

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اندلعت اشتباكات في العاصمة اليونانية أثينا الأحد بين الشرطة ومجموعة من المتظاهرين على خلفية حادث تصادم قطارين راح ضحيته 57 شخصا على الأقل مطلع الأسبوع.

وتظاهر طلاب جامعيون وعاملون في السكك الحديدية بوسط أثينا بسبب الحادث الذي يعد الأكثر دموية في الذاكرة القريبة لليونان.

هذا واستأنف رجال الإنقاذ، عمليات البحث عن ناجين من أسوأ حادث تصادم قطارين في اليونان، ومشطوا حطام العربات التي خرجت عن مسارها واشتعلت فيها النيران، في كارثة أودت بحياة 38 شخصا على الأقل.

واصطدم قطار الركاب فائق السرعة، وعلى متنه أكثر من 350 راكبا، بقطار شحن بالقرب من مدينة لاريسا في وقت متأخر يوم الثلاثاء 28\2\2023، وتضاءلت الآمال في العثور على ناجين بين الحطام بعد أكثر من 34 ساعة على وقوع الحادث.

    المصدر :
  • رويترز

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