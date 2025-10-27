الأثنين 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
اليونان تبدأ عملية إنقاذ موسعة للمهاجرين قرب جزيرة ليسبوس

منذ ساعتين
آخر تحديث: 27 - أكتوبر - 2025 10:32 صباحًا
علم اليونان

علم اليونان

بدأت السلطات اليونانية اليوم الاثنين عملية بحث وإنقاذ في مياه جزيرة ليسبوس بعد إنقاذ سبعة مهاجرين، وفقاً لمسؤولين محليين.

وأفاد خفر السواحل اليوناني بأن شخصين تم انتشالهما فاقدي الوعي، مشيراً إلى أن البحث لا يزال جارياً للعثور على أي مفقودين آخرين. وتشمل العملية سفينتين وطائرة هليكوبتر ووحدة برية من خفر السواحل.

وتعد اليونان، الواقعة في جنوب الاتحاد الأوروبي، نقطة دخول رئيسية للمهاجرين واللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وقد شددت مؤخراً إجراءاتها بعد ارتفاع أعداد القادمين من ليبيا عبر جزيرتي كريت وجافدوس.

    المصدر :
  • رويترز

