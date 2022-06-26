الأثنين 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 27 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اليونان تسمح لناقلة النفط الإيرانية التي احتجزتها باستئناف ملاحتها

منذ 22 دقيقة
A A A
طباعة المقال

أعلنت شرطة الموانئ اليونانية أن “الناقلة التي تحمل النفط الإيراني والتي تم احتجازها منتصف نيسان الماضي بناء على طلب أميركي ستكون قادرة على استئناف ملاحتها”.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عن وسائل إعلام يونانية قولها إن “الناقلة التي كانت موجودة في ميناء “كاريستوس” في جنوب جزيرة إيفيا، توجهت الأحد إلى ميناء بيرايوس حيث سيستدعى القبطان والشركة في الساعات المقبلة لتقديم شهادات الصلاحية للإبحار”.

وأوضح مصدر دبلوماسي للوكالة أنه تم سداد الديون لشركة القاطرات، مضيفا أن أثينا “تأمل أن تفرج طهران سريعا عن ناقلتي النفط اليونانيتين اللتين كانت قد احتجزتهما”.

وكانت مؤسسة الموانئ الإيرانية، أعلنت أن “حكومة اليونان أصدرت قرارا بالإفراج عن السفينة الإيرانية وعودة شحنة النفط لمالكها”.

وقالت إن “الإفراج عن السفينة جاء بفضل الإجراءات السريعة لإيران رغم سعي واشنطن لمصادرتها”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

تركيا تستعد لعملية عسكرية جديدة في شمال سوريا
المكسيك.. مقتل ستة من رجال الشرطة جراء إطلاق نار
هزة أرضية قوية تضرب وهران الجزائرية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ثعبان
العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟
مرفأ بيروت
خرق بريطاني في تحقيقات مرفأ بيروت.. من هو مالك شركة النيترات؟