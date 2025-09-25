اليونان تضمن الإبحار الآمن لقوارب ضمن أسطول الصمود المتجه لغزة

قال وزير الخارجية اليوناني، الخميس، إن اليونان ستضمن الإبحار الآمن للقوارب المتواجدة حالياً في مياهها ضمن أسطول دولي متجه إلى غزة، مشيراً إلى أن أثينا أبلغت إسرائيل بمشاركة مواطنين يونانيين ضمن الأسطول.

ويضم أسطول الصمود العالمي نحو 50 قاربا مدنيا يسعى لكسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة، ويشارك فيه ناشطون ومحامون من بينهم الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا ثونبرج.

وقال وزير الخارجية اليوناني في مقابلة مع رويترز على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: “هناك عدد قليل من القوارب حالياً في مياه جزيرة كريت، وسنضمن الإبحار الآمن. أبلغنا الحكومة الإسرائيلية بالفعل بمشاركة مواطنين يونانيين في هذا الأمر، وسنتأكد من أن كل شيء يسير على ما يرام”.