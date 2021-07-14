اليونان.. تظاهرات ترفض حملة التطعيم الإلزامي لاحتواء كورونا

بعدما ألزم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مسدي الرعاية الصحيّة وموظفي دور رعاية المسنين بالتطعيم، تحت طائلة إيقافهم عن العمل، تظاهر نحو 4 آلاف شخص في وسط العاصمة اليونانية أثينا، مساء الأربعاء، احتجاجاً على الإجراءات الحكومية.

وهتف المتظاهرون “نقول لا!”، واعتدى بعضهم على صحافيين ومصورين. واعتباراً من الجمعة وحتى نهاية آب، ستستقبل أماكن الترفيه والحانات ودور السينما والمسارح وكل الأماكن المغلقة الأشخاص المطعمين فقط.

تم حتى الآن تطعيم 4,3 مليون شخص بشكل كامل في اليونان من أصل 10,7 مليون نسمة، لكن الحكومة تخشى حدوث ارتفاع مفاجئ في الإصابات وزيادة العبء على المستشفيات مع انتشار المتحور “دلتا” شديدة العدوى.

وسجلت اليونان الأربعاء أكثر من 2900 إصابة جديدة بكوفيد-19، مقارنة بـ800 فقط قبل أسبوع.