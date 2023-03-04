اليونان تعثر على جثتي رجل وامرأة أمريكيين فقدا في واد جبلي

قالت الشرطة اليونانية اليوم السبت إن رجال الإنقاذ عثروا على جثتي أمريكيين في واد جبلي ضيق غرب البلاد، فيما تسعى السلطات لمعرفة سبب الوفاة.

وقال مسؤول بالشرطة إن الزوجين، وهما رجل وامرأة (83 و80 عاما)، فقدا منذ 23 يناير كانون الثاني من منطقة ميثوني في شبه جزيرة بيلوبونيز، حيث كانا يعيشان في السنوات القليلة الماضية.

وبعد البحث لأسابيع رصدت طائرة مسيرة تابعة للشرطة سيارتهما أمس الجمعة في واد أسفل منحدر يبلغ عمقه 200 متر في جبل تايجيتوس.

وعثر طاقم إطفاء على الجثتين بالقرب من السيارة. ويتم إجراء فحوص الحمض النووي للتأكد من هويتهما.

وأضاف مسؤول الشرطة أنه يجري التحقيق لتحديد ما إن كانت وفاتهما نتيجة حادث أو انتحار.