اليونان تعرض تقديم سفن لتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية المغلقة

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج اليوم الخميس إن اليونان مستعدة لتقديم سفن للمساعدة في تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا التي تغلقها روسيا على البحر الأسود.

وأوكرانيا واحدة من أكبر مصدري القمح في العالم، لكن الشحنات توقفت بسبب الغزو الروسي، مما تسبب في نقص في إمدادات الغذاء العالمية. وناشدت الأمم المتحدة كلا البلدين وكذلك جارتهما عبر البحر الأسود تركيا للموافقة على فتح ممر آمن.

وقال ستولتنبرج للصحفيين في اليوم الثالث والأخير من قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد “أعلنت اليونان أنها مستعدة لتوفير سفن لنقل الحبوب من أوكرانيا”.

وأجرت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي محادثات مباشرة مع موسكو والأمم المتحدة بشأن الخطة وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدريد أمس الأربعاء إنه يأمل في أن تساعد الدبلوماسية في حل القضايا المتعلقة بصادرات الحبوب الأوكرانية.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إنه يتعين على بلاده “لعب دور خاص في هذا الجهد” باعتبارها صاحبة أكبر أسطول تجاري في العالم.

أول سفينة شحن تغادر ميناء بيرديانسك

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله اليوم الخميس إن محاولات وضع سقف لسعر النفط الروسي قد تؤدي إلى “خلل” في السوق وتدفع الأسعار إلى الارتفاع.

وتأتي تعليقاته بعد أن اتفق زعماء مجموعة السبع يوم الثلاثاء على دراسة “جدوى وضع حدود مؤقتة لأسعار واردات” الوقود الأحفوري الروسي، بما في ذلك النفط، وتكليف الوزراء بتقييم الاقتراح على وجه السرعة.

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي لرويترز اليوم الخميس إن ألمانيا وحكومات أخرى في الاتحاد الأوروبي تتوخى الحذر بشأن هذه المقترحات التي تتضمن فرض حظر على نقل النفط الروسي الذي يباع فوق سعر معين.