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اليونان تعلن استعدادها لمحادثات مع تركيا

منذ 15 دقيقة
نيكوس دندياس

نيكوس دندياس

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قال نيكوس دندياس وزير خارجية اليونان، الأحد، إن بلاده تريد إجراء حوار بناء مع تركيا على أساس القانون الدولي لكن يتعين على جارتها في بحر إيجه وقف تصعيدها غير المسبوق للاستفزازات، على حد تعبيره.

والبلدان، العضوان في حلف شمال الأطلسي، خصمان قديمان وبينهما خلافات منذ عقود حول سلسلة من القضايا بينها ابتداء وانتهاء الجرف القاري لكل منهما، وتحليق الطائرات فوق بحر إيجه، وقبرص المقسمة.

وقال دندياس في مقابلة مع صحيفة بروتو تيما “على تركيا أن تختار ما إذا كانت ستأتي إلى مثل هذا الحوار أم لا، لكن الأمر الأساسي لا بد أن يكون خفض التصعيد”.

وفي الشهر الماضي عبّر الاتحاد الأوروبي، الذي يضم اليونان في عضويته، عن قلقه بسبب تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهم فيها أثينا باحتلال جزر منزوعة السلاح في بحر إيجه، وقال إن تركيا مستعدة “لفعل ما يلزم” عندما يحين الوقت.

وقال دندياس “الطرف المسؤول عن خفض التصعيد هو الطرف الذي يتسبب في التصعيد، وهو تركيا”.

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