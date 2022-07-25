الأثنين 26 ذو الحجة 1443 ﻫ - 25 يوليو 2022 |
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اليونان تعيد قارب مهاجرين إلى المياه التركية

منذ دقيقتين
قارب للمهاجرين في وسط البحر

قارب للمهاجرين في وسط البحر

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اتهمت تركيا اليونان، الاثنين، بإعادة قارب يقل مهاجرين من المياه الإقليمية اليونانية إلى المياه التركية.

وقالت وزارة الدفاع في أنقرة إن الحادث وقع أمس الأحد بالقرب من رودس ونشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات صورتها طائرة مُسيرة قالت إنها تُظهر خفر السواحل وهو يسحب القارب إلى المياه التركية بالقرب من منتجع مرمريس بجنوب غرب البلاد.

ولم يصدر بعد تعليق من خفر السواحل اليوناني.

ولم تتمكن رويترز حتى الآن من التحقق من صحة اللقطات التي يظهر فيها ركاب أحد القوارب وهم يربطون حبلا من مؤخرته بزورق مطاطي صغير، قبل أن ينفصل عنه القارب وينطلق مبتعدا. ولم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الزورق.

ونفت أثينا مرارا اتهامات جماعات حقوقية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأنها تدفع المهاجرين بعيدا عن المياه اليونانية، قائلة إنها تعترض قوارب في البحر لحماية حدودها.

وكانت اليونان خط المواجهة في أزمة الهجرة إلى أوروبا في عامي 2015 و2016 عندما وصل نحو مليون لاجئ فرارا من الحرب والفقر في سوريا والعراق وأفغانستان عبر تركيا بشكل أساسي. وانخفض عدد الوافدين انخفاضا حادا منذ ذلك الحين.

واليونان وتركيا دولتان عضوان في حلف شمال الأطلسي وخصمان تاريخيان، وبينهما خلاف منذ فترة طويلة على قضايا المهاجرين ومطالبات بالسيادة على مياه إقليمية وأراض.

    المصدر :
  • رويترز

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