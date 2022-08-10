الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
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اليونان تنقذ 29 مهاجرا بعد انقلاب قارب في بحر إيجه

منذ ساعة واحدة
السواجل اليونانية

السواجل اليونانية

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أفادت تقارير أن عشرات المهاجرين لا يزالون في عداد المفقودين بعد غرق قارب، فيما أنقذ خفر السواحل اليوناني 29 ممن كانوا على متنه في بحر إيجه الأربعاء.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل إن المهاجرين الذين تم إنقاذهم قالوا إن قاربهم أبحر من أنطاليا في تركيا، متجها نحو إيطاليا وعلى متنه ما بين 60 إلى 80 شخصا.

وأضاف المتحدث نيكوس كوكالاس للتلفزيون اليوناني إن القارب انقلب وغرق قبالة جزيرة كارباثوس في جنوب بحر إيجه، وأوضح أن عملية البحث والإنقاذ بدأت في الساعات الأولى من الصباح وسط رياح قوية.

وقال مسؤول آخر في خفر السواحل طلب عدم نشر اسمه إن المهاجرين الذين تم إنقاذهم أفغان وإيرانيون وعراقيون.

وكانت اليونان على خط المواجهة في أزمة الهجرة الأوروبية عامي 2015 و2016، عندما وصل إليها عبر تركيا في الأساس مليون لاجئ فروا من الحرب والفقر في سوريا والعراق وأفغانستان.

وانخفض عدد المهاجرين الوافدين بشكل حاد منذ ذلك الحين. لكن السلطات اليونانية تقول إنها شهدت في الآونة الأخيرة زيادة كبيرة في محاولات الدخول عبر جزر البلاد والحدود البرية مع تركيا.

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