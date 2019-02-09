اليونان توافق على انضمام مقدونيا للحلف الأطلسي

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وافق النواب اليونانيون على بروتوكول انضمام “جمهورية مقدونيا الشمالية” إلى حلف شمال الأطلسي ما يضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تاريخي لإنهاء نزاع بين أثينا وسكوبيي عمره 27 عاماً.

وأقر البرلمان اليوناني “بروتوكول انضمام جمهورية مقدونيا الشمالية إلى حلف شمال الأطلسي” بموافقة 153 نائبا، فيما عارضه 140 وامتنع نائب واحد عن التصويت.

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ووقّعت اليونان ومقدونيا في حزيران 2018 اتفاقا يهدف إلى إنهاء نزاع بينهما حول اسم الجمهورية الصغيرة، وهو ينص على تسمية هذا البلد البلقاني “جمهورية مقدونيا الشمالية”.

ووقّعت مقدونيا الأربعاء بروتوكول الانضمام الى حلف شمال الأطلسي، ما يمهّد لانضمامها الى الحلف.

 

المصدر وكالات

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