اليونان.. درجة الحرارة في عربة القطار الذي تعرض لحادث بلغت 1300

قال فاسيليس فارثاكوجيانيس المتحدث باسم فرق الإطفاء في اليونان، الأربعاء، إن من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى جراء اصطدام قطارين في وقت متأخر أمس الثلاثاء مع وصول درجات الحرارة في العربة الأولى إلى 1300 درجة مئوية.

وأوضح في إفادة صحفية “من الجدير بالذكر أن حريقا اندلع في العربة المعنية وكانت درجات الحرارة مرتفعة للغاية، إذ وصلت إلى 1300 درجة مئوية”.

وأضاف “هذا يجعل من الصعب التعرف على الأشخاص الذين كانوا بالداخل. العدد المؤكد للقتلى هو 36 ولكن بناء على هذه الحقائق، والنتائج من مكان المأساة، من المتوقع أن يزيد العدد”.