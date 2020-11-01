اليونان عن أعمال التنقيب الجديدة لتركيا: سلوك مستهتر

بعد تمديدها مهمة سفينة التنقيب عن الغاز، حثت اليونان تركيا اليوم الأحد؛ على إلغاء إخطار صادر عن البحرية يعلن عن نشاط للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، قائلة إن المنطقة التي يغطيها تشمل الجرف القاري اليوناني.

وتركيا واليونان، العضوتان في حلف شمال الأطلسي، على خلاف بسبب تضارب مطالبات كل منهما بأحقيته في موارد النفط في منطقة شرق البحر المتوسط وحدود الجرف القاري لكل منهما.

وقال مسؤولون من وزارة الخارجية اليونانية؛ إن ”إخطار تركيا الجديد، حول نشر سفينة التنقيب خلال الفترة ما بين الأول والرابع عشر من نوفمبر تشرين الثاني، يغطي منطقة تشمل الجرف القاري اليوناني على بعد بضعة كيلومترات من جزيرتي رودس وكاستيلوريزو اليونانيتين“.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس في بيان مكتوب ”تدين اليونان مرة أخرى هذا السلوك المستهتر“، مضيفا أن حكومة بلاده ”تعد احتجاجا دبلوماسيا رسميا وستطلع شركاءها في الاتحاد الأوروبي وحلفاءها على القضية“.

وفي وقت سابق اليوم؛ مدّدت تركيا مرة جديدة مهمة سفينة للتنقيب عن الغاز بمنطقة في شرق المتوسط تتنازع عليها مع اليونان، رغم احتجاجات أثينا التي تندد بـ“نشاط غير قانوني“.

وأعلنت البحرية التركية في رسالة عبر نظام الإنذارات البحري ”نافتيكس“، أن سفينة الرصد الزلزالي ”أوروتش ريس“ ستواصل مهمّتها حتى 14 تشرين الثاني/نوفمبر.

وشهدت الجارتان لحظة نادرة من التضامن، عندما اتصل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة لتقديم تعازيه في ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب البلدين وأسقط قتلى من المدنيين في مدينة أزمير التركية.