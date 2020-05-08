اليونان في طريقها إلى التطبيع مع النظام السوري

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اتخذت الخارجية اليونانية قراراً قضى بتعيين السفيرة السابقة تاسيا أثاناسيو، مبعوثة خاصة إلى سوريا. وتعدّ هذه الخطوة مؤشر نحو التطبيع مع النظام السوري.

وأعلن بيان لوزارة الخارجية اليونانية، أن وزير الخارجية نيكوس دندياس، عين السفيرة السابقة، تاسيا أثاناسيو، مبعوثة خاصة إلى سوريا.

ورأت وسائل إعلام يونانية، أن هذه الخطوة تعني أن اليونان تسير على طريق تطبيع العلاقات مع سوريا.

وأعلن رئيس الدبلوماسية اليونانية عبر “تويتر” بدء هذه الانطلاقة بقوله، “بموجب قراري، يتم تعيين السفيرة تاسيا أثاناسيو كمبعوثة خاصة لوزارة الخارجية اليونانية للشؤون السورية”.

ونقلت صحيفة “greek city times” عن بيان للخارجية اليونانية قوله إن “الأمر سيشمل اتصالات حول الأبعاد الدولية لسوريا والأعمال الإنسانية ذات الصلة، فضلا عن تنسيق الإجراءات في ضوء الجهود الجارية لإعادة بناء سوريا”.

وأوضحت الوزارة أيضا أن تاسيا أثاناسيو، المبعوثة الخاصة إلى سوريا “كانت سفيرة لليونان في دمشق من 2009 إلى 2012، عندما أشرفت حينها على تعليق عمل بعثتنا الدبلوماسية هناك”.